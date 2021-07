Mali : Coopération Mali-France : Comment Jean Yves Le Drian et son fils se sont offert le marché des passeports biométriques et d’autres contrats juteux

1 2021 | Jean-Yves Le Drian a-t-il fait jouer ses réseaux au profit de son fils ?



Dans le milieu des affaires, chez les grands industriels français et les géants de l’armêment, Jean-Yves Le Drian est une valeur sûre. Et pour cause?: la vente d’armes, il s’y prépare depuis 2006. À l’époque, la gauche n’est pas encore au pouvoir, et Ségolène Royal s’apprête à affronter Nicolas Sarkozy. Le Breton vient de décider de ne pas se présenter de nouveau aux législatives de 2007 et de se consacrer à sa région.



Mais l’ancien secrétaire d’État à la Mer n’entend pas se couper de Paris. Lors d’un déjeuner – «Chez Françoise», près de l’Assemblée nationale –avec Cédric Lewandowski, conseiller au Parti socialiste qui deviendra son directeur de cabinet, Le Drian évoque la nécessité de rester attentif à des opportunités gouvernementales. Lewandowski –franc–maçon du Grand Orient comme son futur patron – suggère la Défense. Le Breton, qui a commencé à travailler en tant que député au sein de la commission Défense de l’Assemblée dès 1978, acquiesce.



Pour l’ancien maire de Lorient, le domaine militaire est une évidence. Né dans cette ville d’après-guerre en ruines, il s’est formé politiquement au sein de la Jeunesse ouvrière chrétienne, dont ses parents sont militants, et a grandi au contact de l’arsenal de la ville, qui a longtemps produit les navires de combat de la République française.

