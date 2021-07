Reportage : des agents iraniens ont infiltré les manifestations anti-Nétanyahou

1 Juillet 2021 à 12h44 | Un groupe de surveillance de la désinformation découvre que les agents iraniens ont pu rester sous le radar des géants de la technologie pendant des semaines et parfois des mois en concentrant leurs efforts sur des applications de messagerie cryptées telles que Telegram et WhatsApp, selon le rapport du New York Times.



Sur une période de plusieurs mois, des agents iraniens ont infiltré les applications de messagerie cryptées des militants israéliens, en envoyant du contenu controversé et en envoyant directement des messages aux membres dans un effort apparent pour semer le trouble et faire en sorte que les membres de la communauté se méfient les uns des autres, selon un rapport du groupe israélien de surveillance de la désinformation. Faux Reporter.



Le réalisateur Achiya Schatz a déclaré au New York Times : « Ce qui était si intelligent et sans précédent à propos de cela, c’était la façon dont ils se déplaçaient dans des discussions en petit groupe où personne ne s’attendrait à trouver un agent iranien. Ils ont vraiment gagné la confiance des gens et sont passés sous le radar de Facebook. , Twitter et toutes les autres entreprises technologiques.”



Il a fallu des semaines à des mois avant que la mauvaise grammaire et la réticence des Iraniens à se rencontrer en personne ou à parler par téléphone conduisent les militants israéliens à signaler les comptes iraniens à FakeReporter.



Un officier du Shin Bet a déclaré au New York Times que l’agence de renseignement avait ouvert sa propre enquête sur la campagne de désinformation en l’apprenant par FakeReporter.



Par Neta Bar

