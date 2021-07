Dérobés par les nazis, un tableau de Pechstein et un sac de prières restitués à deux familles juives

2 Juillet 2021 à 10h55 | Les deux objets ont été remis lors d’une cérémonie au ministère de la Culture. La toile était réapparue au Palais de Tokyo en 1966 et le sac retrouvé au Musée d’art et d’histoire du judaïsme en 2013.



Près de 90 ans après leur spoliation, les objets sont enfin revenus à leurs propriétaires légitimes. Jeudi, lors d’une cérémonie au ministère de la Culture, un tableau de l’expressionniste allemand Max Pechstein et un modeste sac à phylactères (sac de prières) ont été restitués aux ayants droit de deux familles juives. Deux objets très différents de par leur valeur matérielle, illustrant la diversité des spoliations effectuées par les nazis sous l’Occupation.

