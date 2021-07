L’enfant juif persécuté pendant l’Occupation revient témoigner à Monceaux-sur-Dordogne

2 Juillet 2021 | En 1944, Bernard Schemann avait été caché et sauvé des Allemands par des habitants de Monceaux-sur-Dordogne en Corrèze. A 84 ans, il est revenu témoigner devant les enfants de la commune ce vendredi 2 juillet.



Un moment très émouvant s’est tenu ce vendredi matin en Corrèze dans la commune de Monceaux-sur-Dordogne. Pendant l’Occupation allemande, un enfant juif, Bernard Schemann, alors âgé de 7 ans, avait été caché par des habitants de la commune pour échapper aux rafles des nazis et de la milice.



77 ans plus tard, cet ancien policier revient dans la commune pour témoigner devant des enfants de l’école de Monceaux et des habitants de la commune de cette période sombre de notre histoire :

