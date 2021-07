Nouvelle polémique entre la Pologne et Israël

2 Juillet 2021 à 12h20 | Varsovie veut adopter une loi qui pourrait, selon les Etats-Unis et Israël, empêcher la restitution de biens juifs des victimes de la Shoah.



De nouveau, le rapport difficile qu’entretient la Pologne vis-à-vis de l’histoire de la seconde guerre mondiale et du sort de ses ressortissants juifs de l’époque empoisonne ses relations avec Israël et les Etats-Unis. Les diplomaties israélienne et américaine reprochent aux autorités polonaises de vouloir adopter une loi qui aurait, selon elles, pour conséquence de bloquer les restitutions de biens ayant appartenu à des victimes de la Shoah.



Adopté par la Chambre basse le 24 juin, et désormais entre les mains du Sénat, le texte ne vise en apparence qu’à limiter à trente ans la période pendant laquelle une « décision prononcée en violation flagrante du droit » peut être annulée. Il concerne en particulier les décisions prises par le régime communiste, comme les nationalisations et expropriations faites au détriment des anciens propriétaires, et ne contient aucune référence explicite aux « biens juifs ». Mais le projet suscite de vives tensions avec Israël.

