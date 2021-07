Bitcoin : les frères Cajee, deux adolescents sud-africains accusés d’avoir commis l’une des plus grandes escroqueries de l’histoire

5 2021 | Des comptes clients vides et jusqu’à 3,6 milliards de dollars volatilisés, des milliers de clients touchés et deux adolescents dans le collimateur de la justice.



Ameer et Raees Cajee, âgés respectivement de 18 et 20 ans, ont fondé la plateforme de crypto-monnaies Africrypt, qui a commencé à fonctionner depuis l’Afrique du Sud en 2019.



Selon une plainte déposée en avril par un cabinet d’avocats au nom d’un groupe d’investisseurs auprès de la police, des centaines d’utilisateurs ont cessé d’avoir accès à leurs comptes, ce qui coïncide avec les semaines au cours desquelles le bitcoin a atteint son plus haut niveau historique.



La plus célèbre des crypto-monnaies s’échangeait à 63 226 dollars par unité, soit le prix le plus élevé de son histoire.



Ce mois-là, le PDG d’Africrypt, Ameer Cajee, le frère aîné, informe les clients que l’entreprise est victime d’une cyberattaque et annonce que la plateforme cesse ses activités.



Dans cet email, il conseille aux investisseurs de ne pas suivre la “voie légale” car cela “ne ferait que retarder le processus de récupération des fonds manquants.”



Suite à cet email du 13 avril, les frères ont disparu pendant quelques jours.

