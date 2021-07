Les manifestations se poursuivent pour le deuxième jour en Iran alors que les pannes d’électricité mènent au chaos

6 Mars 2021 à 11h30 | Alors que les coupures de courant généralisées se sont poursuivies dans tout l’Iran lundi, davantage de manifestations ont eu lieu par des citoyens en colère dans davantage de villes et de villages, qui ont demandé des comptes aux responsables gouvernementaux.



Les gens sont descendus dans les rues de Shahr-e-Rey près de Téhéran, dans plusieurs villes du nord du pays et dans la province de Fars au sud, pour exiger la fin des coupures de courant soudaines et inopinées en plein été lorsque les gens besoin de leurs réfrigérateurs et climatiseurs.



Les pannes plongent le pays dans le chaos, avec des fermetures d’entreprises incapables d’utiliser leurs systèmes de paiement électronique, des salles d’urgence d’hôpitaux perdant des machines vitales et des patients mourant, des feux de circulation s’éteignant créant le chaos sur des routes bondées et un travail paralysé.



Les réseaux Internet et de téléphonie mobile cessent également de fonctionner lorsqu’une longue coupure de courant épuise les batteries de secours, qui nécessitent des heures pour se recharger. Entre-temps, la prochaine coupure de courant se produit et le système de communication s’arrête.



Pendant ce temps, les principaux dirigeants de la République islamique sont restés hors de vue et n’ont fait aucun commentaire sur ce que le peuple considère comme des années d’incompétence du gouvernement, de mauvaise gestion et de gaspillage de ressources dans des aventures telles que le programme nucléaire controversé et les interventions régionales en Syrie, en Irak et au Yémen.

