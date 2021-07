Londres : un juif agressé deux fois en une heure

Il a été pris pour cible dans un bus et dans une station de métro de la capitale anglaise, en raison de son apparence, explique son frère au « Guardian ».



Publié le 06/07/2021 à 01h36 – Modifié le 06/07/2021 à 09h37



Un homme de confession juive a vécu un véritable calvaire dans la nuit du 2 au 3 juillet dernier. Comme le relate The Guardian, il a été agressé deux fois en à peine une heure à Londres. Le premier incident a eu lieu dans un bus pour Oxford Street, alors que Yosef, le prénom de la victime, rentrait chez lui. Un homme s’en serait pris à lui sans raison apparente.



« Ce n’était pas qu’une simple agression verbale. Il était très proche d’être agressé physiquement par cet agresseur vicieux », assure le frère de Yosef. L’agresseur aurait tenté de frapper son frère et lui aurait asséné des « des propos racistes et des menaces de mort », avant de fuir quand le chauffeur de bus a appelé la police. La seconde agression a eu lieu dans la foulée, dans un escalator de la station de métro Oxford Circus, toujours dans la capitale anglaise : un homme a proféré des propos antisémites, là encore sans raison apparente.

