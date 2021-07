Israël est prêt à agir pour aider le Liban, affirme Benny Gantz

5 2021 à 11h51 | Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré lundi que son pays était prêt à aider le Liban qui traverse une crise socio-économique inédite, alors que Beyrouth et Tel-Aviv son officiellement en état de guerre.



“En tant qu’Israélien, en tant que juif et en tant qu’être humain, j’ai mal au cœur en voyant les images de personnes souffrir de faim dans les rues du Liban”, a-t-il écrit sur son compte Twitter. “Israël a offert son aide au Liban dans le passé et nous sommes également prêts à agir aujourd’hui, à encourager les autres pays à tendre la main au Liban afin de l’aider à s’épanouir à nouveau et à sortir de son état de crise”, a-t-il ajouté.



Le Liban attend depuis près de onze mois la formation d’un gouvernement chargé de mettre en place des réformes, condition sine qua non de l’obtention de l’aide de la communauté internationale, dont il a besoin pour se relever de son effondrement économique, social et financier.



Mercredi dernier, le chef de la diplomatie israélienne Yaïr Lapid avait également manifesté son soutien au pays du cèdre. “Je compatis avec le peuple du Liban. La crise économique là-bas est horrible. J’espère qu’ils s’en remettront et formeront un gouvernement”, avait-il déclaré. Il avait également estimé que le Liban n’était plus “un pays dans lequel évolue une organisation terroriste, mais une organisation terroriste qui possède un pays”, en référence à ce qu’il considère comme la mainmise du Hezbollah, ennemi-juré d’Israël, sur le Liban. L’ancien ministre de la Défense, Benny Gantz avait corroboré ses propos, précisant que “le Liban et à la Syrie sont responsables de ce qui se passe sur leur territoire”. “L’État d’Israël exigera cette responsabilité”, avait-il averti.



Juste après l’explosion meurtrière du 4 août 2020 au port de Beyrouth, Israël avait aussi proposé son aide.

