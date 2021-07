Un avion-cargo C130 de l’armée marocaine atterrit en Israël, manœuvres multinationales en perspectives

5 2021 à 19h26 | Un avion militaire de transport de l’armée marocaine a atterri pour la première fois en Israël, sur la base aérienne de Hatzor près d’Ashdod, en vue de participer à des exercices multinationaux militaires au courant de mois-ci et auxquels prendront part également les Etats-Unis.



Bien qu’il n’ait pas été déjà clair combien de soldats et de membres d’équipage étaient à bord, et combien de temps ils devraient restés en Israël, l’Armée israélienne, s’est abstenu comme à son accoutumée d’en dire trop ou de commenter cette arrivée.



Une arrivée loin d’être passée inaperçue puisqu’elle était visible grâce au logiciel public de suivi des vols. Tsahal se contentant d’affirmer seulement que «l‘armée israélienne coopère avec une variété de nations et de forces armées étrangères, tout en menant des exercices, des réunions de haut niveau et des [projets] de recherche et développement conjoints. Nous ne commenterons pas les coopérations avec un pays spécifique », a déclaré l’armée dans un communiqué.



L’avion-cargo C-130 de l’armée de l’air marocaine a donc atterri dimanche matin tôt sur la base aérienne israélienne de Hatzor. Les nombreux internautes israéliens qui scrutent de loin et de près le ciel de leur pays, indiquent que c’est au moins le second aéronef ayant atterri en Israël depuis 1996 quand le RMAF avait touché terre ou piste de l’aéroport international Ben Gourion, selon les passionnés de l’aviation militaire en Israël. Après une rupture de deux décennies ans dans les relations diplomatiques, Israël et le Maroc ont renouvelé leurs relations à la fin de l’année dernière, au milieu d’une vague d’accords de normalisation avec d’autres pays arabes.



Dans ce contexte, Abderrahmane Mekkaoui, expert dans les questions militaires et stratégiques a déclaré à Hespress que ce n’était pas la première fois que de nombreux pays arabes participent à des manœuvres militaires, qu’elles soient terrestres, aériennes ou maritimes, aux côtés d’Israël en Israël ou ailleurs. Israël est un allié direct de l’OTAN, comme c’est le cas avec le Maroc, « et c’est pourquoi les milieux militaires ne sont pas surpris, étant donné que la coopération militaire marocaine et israélienne est ancienne ».

