Israël: la loi sur la citoyenneté n’a pas été approuvée par le Parlement

Malgré un compromis entre les partis de la coalition, 59 députés ont soutenu le texte, 59 s'y sont opposés



Après des débats nocturnes qui ont duré plus de six heures au Parlement israélien, la loi sur la citoyenneté n’a pas été approuvée lors du vote qui s’est tenu tôt mardi matin.



La ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked (Yamina) avait annoncé dans la nuit que des accords avaient été conclus au sein de la coalition avec les députés du parti de gauche Meretz et des membres du parti islamiste Raam, opposés à l’extension de la législation dans sa forme initiale.



Malgré ces efforts, le texte n’a pas été adopté, 59 députés ont voté pour, 59 ont voté contre. La loi expire mardi soir à minuit.

