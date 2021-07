Les Instituts Confucius en France, de si discrets relais chinois

8 Juillet 2021 à 03h19 | Outils d’influence du Parti communiste chinois, les IC multiplient les projets dans les villes moyennes, en vivant dans l’évitement des sujets qui fâchent Pékin.



Les têtards frétillent, tracés à l’encre noire sur la page blanche, sous l’œil de la professeure de calligraphie qui félicite l’enfant. Le petit garçon a eu le courage de se lever tôt, ce samedi matin de juin, pour suivre le cours de l’Institut Confucius (IC) de Pau. Mais Léo vient de bon cœur avec son frère, assure sa mère, une Chinoise mariée de longue date à un Français. « C’est leur deuxième maison, ici, leur culture, et je n’ai pas envie qu’ils la perdent. » Vue sous cet angle, l’ouverture dans la capitale du Béarn du dernier-né des instituts de langue et culture chinoises en France, à l’automne 2019, fut une bonne chose. L’association (100 adhérents) est logée par la municipalité, en plein centre-ville. Elle dispose d’un budget de 80 000 euros, financé à parité par l’agglomération et la Chine.

Lire l’article complet sur https://www.lemonde.fr