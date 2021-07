Arrestation d’Orhan Inandi: «La Turquie a exercé beaucoup de pression sur le Kirghizistan»

6 Juillet 2021 à 19h26 | Ankara l’a déclaré : Orhan Inandi se trouve désormais en Turquie et y sera jugé. Fin mai, la disparition au Kirghizistan de ce ressortissant kirghize d’origine turque avait fait grand bruit. Son épouse soupçonnait la Turquie de l’avoir enlevé en raison de son affiliation au mouvement du prédicateur Fethullah Gülen. La Turquie mène une traque internationale contre les sympathisants de ce prédicateur accusé d’avoir ordonné le coup d’État de 2016. Entretien.



RFI a posé trois questions à Aurélien Denizeau, docteur de l’Inalco en sciences politiques et relations internationales. Ses recherches portent sur la vision stratégique de la Turquie et les évolutions de sa politique étrangère.



RFI : La Turquie se vante d’avoir capturé Orhan Inandi au Kirghizistan. De quoi l’accuse Ankara ?



Aurélien Denizeau : Les accusations sont toujours assez floues dans ce genre d’affaires. Le principal reproche qui est fait à ces personnes est d’être membres de ce que la Turquie appelle « l’organisation terroriste de Fethullah Gülen ». Qui est Fethullah Gülen ? C’est un prédicateur qui est exilé aux États-Unis et qui a longtemps été un allié de l’actuel président turc M.Erdogan. Il disposait d’un réseau d’écoles et de diverses associations grâce auxquelles il avait pu noyauter un certain nombre d’institutions turques, par exemple le secteur de l’enseignement.



Jusqu’en 2010, le gouvernement Erdogan avait laissé faire, car il existait une alliance entre eux pour chasser les vieilles élites kémalistes des institutions. Puis, leurs relations se sont dégradées pour diverses raisons jusqu’au coup d’État 2016, que la Turquie accuse Fethullah Gülen d’avoir organisé. Depuis, l’ensemble des personnes affiliées ou supposément affiliées à cette organisation sont présentées comme « terroristes » par Ankara.

