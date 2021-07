Emmanuel Macron pas serein : « Le niveau d’inquiétude monte »

8 2021 à 07h45 | A l’Elysée, le niveau d’inquiétude monte au sujet de la crise sanitaire. Le variant Delta qui menace la rentrée des Français et une possible quatrième vague à l’automne agitent le gouvernement.



La tension est vive à l’Elysée. “Le niveau d’inquiétude monte’ au sujet de la situation sanitaire et de l’évolution du variant Delta en particulier, comme l’a confirmé un proche d’Emmanuel Macron à Politico. En témoigne la récente prise de parole du ministre de la Santé, Olivier Véran. Sur BFMTV, il a eu bien du mal à cacher son inquiétude face à la reprise des contaminations. “En Angleterre, ils sont passés de 2 000 cas par jour à près de 25 000 cas par jour en l’espace de quatre à cinq semaines. Cette semaine, par rapport au jour de la semaine dernière, chaque jour le virus a augmenté de 30%” a-t-il fait savoir. Sa priorité : vacciner le plus grand nombre, meilleur rempart face à l’épidémie. “On ne veut pas de vague et on a aujourd’hui la possibilité de l’éviter” a-t-il souligné.



Le gouvernement français s’est donc lancé dans une véritable course contre la montre. Si le Conseil de défense sanitaire n’a donné lieu à aucune nouvelle mesure ce mercredi 7 juillet, Gabriel Attal a tiré la sonnette d’alarme et souligné que “le risque d’une 4e vague rapide est là”. Le porte-parole du gouvernement a indiqué qu’un nouveau Conseil se tiendrait le 12 juillet. En discussion pour tenter de freiner la propagation du virus : la vaccination obligatoire pour plusieurs corps de métier et d’éventuelles restrictions aux frontières.



Face à une quatrième vague, l’inquiétude est vive au sein du gouvernement

