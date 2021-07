Israël aurait déployé le premier essaim de drones militaires

7 2021 à 17h00 | L’état hébreu serait apparemment devenu le premier à utiliser un essaim de drones entièrement autonomes dans un contexte militaire.



En mai 2021, Israël a autorisé l’usage d’un essaim de drones entièrement autonomes dans un contexte militaire. Il s’agit, officiellement, d’une première mondiale. Nous ne savons cependant pas précisément pour quelle opération il a été utilisé, et aucun détail supplémentaire n’a été divulgué. Il pourrait s’agir d’une opération de repérage, de surveillance, de sabotage, ou d’une frappe en bonne et due forme.



Pour concevoir cette armada, l’armée israélienne a placé aux commandes un système basé sur l’IA. Celui-ci a été au préalable entrainé grâce à des images satellites et des données de reconnaissance collectées par des soldats ou des avions. Grâce à cette technologie, l’essaim est capable de continuer sa mission coûte que coûte, même s’il perd des individus en cours de route.



Ce nouveau jouet se place dans la continuité de la stratégie israélienne contre le Hamas. Interesting Engineering explique que l’état hébreu utilise des systèmes de détection basés sur l’IA depuis plusieurs années déjà. Il dispose même de supercalculateurs pour les faire fonctionner. D’après les Forces de Défense Israéliennes (IDF), ce dispositif leur a permis de filtrer et de traiter les données collectées beaucoup plus rapidement. Sur le terrain, cela se traduit par une meilleure efficacité opérationnelle.

