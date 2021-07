Le [stupide] president Reuven Rivlin a félicité le dirigeant autoritaire du Bélarus en son jour d’indépendance

4 2021 à 17h17 | Rivlin est l’un des rares dirigeants occidentaux à féliciter Loukachenko, qui a ordonné une répression majeure après des élections jugées truquées et l’arrestation d’un journaliste



Le président israélien Reuven Rivlin a envoyé une lettre à son homologue biélorusse Aleksander Lukashenko pour marquer le jour de l’indépendance du Bélarus samedi, faisant ainsi partie des rares chefs d’État occidentaux qui ont félicité le dirigeant autoritaire qui est largement considéré comme un dictateur.



Dans la lettre, M. Rivlin a félicité « Votre Excellence » Lukashenko et le peuple du Bélarus à l’occasion de cette fête, qui marque la libération par les forces soviétiques de la capitale Minsk de l’occupation allemande nazie en 1944.



« Je vous adresse nos meilleurs vœux pour votre bien-être personnel et pour le progrès et la prospérité de votre pays et de votre peuple », a écrit M. Rivlin dans sa lettre.

