Scandale/Lobbying, soupçons de concussion et de corruption: Les sales draps de Jean Yves Le Drian

9 2021 | Dans ses deux dernières parutions, Jeune Afrique consacre une longue enquête à l’actuel ministre des affaires étrangères français qui fut d’abord ministre de la défense sous la présidence de François Hollande. Donneur d’ordres en Afrique en particulier où il est reçu comme un chef d’Etat, Jean-Yves le Drian en agacerait tout de même certains qui n’hésiteraient pas, de l’aveu de J.A, à le traiter d’ingrat.



C’est tout de même une enquête à fleurets mouchetés qu’a menée Jeune Afrique sur le ministre des affaires étrangères de France qui ne serait pas sûr, selon des sources parisiennes, de conserver son poste après le réaménagement technique que prépare Emmanuel Macron. Le président français prépare en effet sa réélection pour un second mandat à la tête de la France et lorgnerait, pour ce faire, sur des personnalités pouvant lui apporter des voix de droite.



Cela dit, pour ce qui est de l’enquête, on y apprend tout de même que Jean-Yves le Drian qui fut ministre de la défense sous François Hollande a gardé ses relations sur le marché des armes et qu’il en ferait profiter son fils Thomas le Drian qui le suit dans ses différentes missions officielles.



Mais c’est surtout sur le théâtre africain que cette longue enquête devient intéressante. Car selon Jeune Afrique, le ministre français des affaires étrangères est un personnage craint dans le microcosme des chefs d’Etat africains.

