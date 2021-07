L’ancien chef du Mossad Yossi Cohen à la tête des opérations de SoftBank en Israël

9 2021 à 16h47 | “Je suis impatient d’aider les entreprises en évolution à se développer dans la région et dans le monde”



Yossi Cohen, qui a pris sa retraite à la tête du Mossad le mois dernier, sera nommé directeur des opérations israéliennes pour SoftBank du milliardaire japonais Masayoshi Son, a rapporté vendredi le quotidien économique Globes.



Le groupe SoftBank est une société holding de premier plan qui investit principalement dans des sociétés opérant dans les secteurs de la technologie, de l’énergie et de la finance.



“SoftBank a été le pionnier d’une nouvelle approche de l’investissement technologique et a créé le plus grand écosystème au monde de champions des technologies émergentes”, a déclaré M. Cohen à Globes.



“La technologie de pointe et la culture entrepreneuriale d’Israël en font un ajustement naturel pour la vision d’investissement de SoftBank et je suis impatient d’aider les entreprises en évolution à se développer dans la région et dans le monde”, a-t-il ajouté.



https://www.ynetnews.com/article/skp7exltd

