Israël: une importante tentative de contrebande d’armes déjouée à la frontière libanaise

Les 43 armes et munitions saisies représentent une valeur de 2,7 millions de shekels (environ 700.000 euros)



Les forces de sécurité israéliennes ont déjoué dans la nuit de vendredi une tentative de contrebande de dizaines d’armes depuis le Liban vers le nord d’Israël, Tsahal et la police ayant annoncé samedi qu’elles enquêtaient pour savoir si le groupe chiite libanais Hezbollah était impliqué.



Les 43 armes et munitions saisies représentent une valeur de 2,7 millions de shekels (environ 700.000 euros), a indiqué la police dans un communiqué, notant qu’il s’agissait de la plus grande tentative de contrebande ces dernières années à la frontière nord.



Selon cette source, l’opération d’interception a été menée près du village de Ghajar, situé sur le plateau du Golan, aucune arrestation n’a toutefois été signalée.



Par le passé, les armes transférées depuis le territoire libanais vers Israël avaient été utilisées pour des activités terroristes, notamment pour le compte du Hezbollah.

