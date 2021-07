Le ministère iranien des Transports ferme son site internet après une cyberattaque

Quelques heures après une explosion suspecte dans le nord de Téhéran aux premières heures de samedi, les médias iraniens ont fait état d’une cyberattaque contre les systèmes informatiques du ministère des Transports et de l’Urbanisation qui a forcé la fermeture du site internet du ministère.



Les utilisateurs des médias sociaux ont publié une capture d’écran prise sur les ordinateurs du personnel du ministère qui montrait un message des pirates informatiques assumant la responsabilité de l’attaque de samedi ainsi que de l’attaque de vendredi contre les chemins de fer de la République islamique d’Iran (Raja) qui a provoqué une perturbation massive des horaires des trains.



L’attaque contre les chemins de fer a provoqué des retards et des annulations de centaines de trains réguliers à travers le pays et a fermé les systèmes de réservation de billets et d’autres services. Les médias iraniens ont qualifié la situation dans les gares de « chaotique sans précédent ».



Twitterati a rapporté qu’après que les panneaux d’attaque dans les gares aient montré que tous les voyages programmés étaient annulés et qu’un message texte affiché sur les panneaux a fourni un numéro de téléphone pour les demandes de renseignements qui s’est avéré être le numéro du bureau du guide suprême Ali Khamenei obligeant les autorités à éteindre les panneaux.

Lire l’article complet sur https://iranintl.com