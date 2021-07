Interception d’armes passées en Israël depuis le Liban

10 2021 à 22h33 | La police israélienne parle de la “plus importante opération de contrebande d’armes de ces dernières années à la frontière”.



Tsahal a annoncé samedi avoir intercepté une importante cargaison de munitions et d’armes qui étaient passées en contrebande à travers la frontière libanaise vers Israël.



Selon les médias israéliens, citant des sources de sécurité, les armes étaient destinées à être utilisées pour des attaques anti-israéliennes.



L’interception s’est déroulée dans la nuit de vendredi à samedi lorsque les forces de sécurité israéliennes ont “repéré des suspects qui passaient des sacs depuis le Liban vers la zone du village de Ghajar”, a indiqué Tsahal dans un communiqué. Elle a fait état de la saisie de “munitions et de 43 armes” et dit examiner “notamment la possibilité que la tentative de contrebande ait reçu l’aide de l’organisation terroriste Hezbollah”.



La police a précisé de son côté dans un communiqué que le montant de la cargaison s’élevait à 2,7 millions de shekels (près de 700.000 euros), parlant de la “plus importante opération de contrebande d’armes de ces dernières années à la frontière avec le Liban”.

