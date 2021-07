La coalition secouée par la décision prise par Liberman contre les ‘haredim

11 Juillet 2021 à 12h13 | Les coupures dans les allocations versées pour garde d’enfants ont indigné les ultra-orthodoxes et leurs partis jurent de se venger



L’initiative prise par le ministre de la Défense Avigdor Liberman de couper les allocations versées aux ultra-orthodoxes pour les frais de garde des enfants préoccupe certains de ses partenaires de coalition – qui s’inquiètent de ce que cette décision ne vienne torpiller tous les progrès effectués par l’alliance disparate au pouvoir.



La décision prise par Liberman de prendre pour cible les ‘haredim et de les toucher là où c’est le plus douloureux pour eux, trois semaines seulement après la formation du gouvernement et alors que ce dernier doit affronter des tensions continues concernant l’adoption de législations, a contrarié de nombreux membres de la coalition.



Un éminent ministre a ainsi indiqué jeudi à Zman Yisrael, le site en hébreu du Times of Israël : « Je ne comprends pas Liberman. Nous avions promis de ne pas nous en prendre aux ultra-orthodoxes. Bennett et Lapid l’avaient déclaré de manière répétée. Mais que fait-il donc ? Il détruit tout, même la possibilité que les ‘haredim puissent intégrer un jour la coalition ».

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com