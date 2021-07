La zone de pêche autorisée au large de la bande de Gaza étendue par Israël

12 Juillet 2021 à 10h47 | Israël a annoncé lundi 12 juillet l’extension de la zone de pêche accordée aux Gazaouis et l’élargissement des importations autorisées dans la bande de Gaza, dernières mesures visant à desserrer l’étau imposé lors du conflit meurtrier en mai entre l’Etat hébreu et le Hamas.



«A la suite au calme récent de la situation sécuritaire (…) la zone de pêche de la bande de Gaza sera étendue de neuf à 12 milles nautiques, à partir de ce matin (lundi)», a indiqué dans un communiqué le Cogat, organe israélien relevant du ministère de la Défense et chargé des opérations civiles dans les Territoires palestiniens. «Les importations dans la bande de Gaza depuis Israël d’équipement médical, d’équipement de pêche, de matériaux de base pour l’industrie et le textile» seront de nouveau permises ainsi que les «exportations de textiles depuis la bande de Gaza vers Israël», précise le texte.

Lire l’article complet sur https://www.lefigaro.fr