Fusillade à Jénine: la police des frontières en civil tire sur six attaquants

12 Juillet 2021 à 17h08 | L’échange de tirs dans la ville de Judée et Samarie fait suite à une opération d’arrestation qui a permis d’arrêter 5 suspects ; les forces israéliennes n’ont pas été blessées



Des agents de la police des frontières, sous couverture et en uniforme, ont affronté des hommes armés palestiniens en Judée et Samarie lors d’un échange de tirs nourris tôt lundi matin, touchant plusieurs des attaquants, selon un communiqué de la police israélienne.



La police a déclaré que les membres de son unité paramilitaire ont « neutralisé un certain nombre de terroristes » qui avaient ouvert le feu sur les forces lors d’une opération d’arrestation dans la ville de Jénine. Les assaillants ont également lancé des engins explosifs sur les unités de la police des frontières.



Au moins six hommes armés ont été touchés, selon le communiqué, qui ne donne pas d’indication sur leurs blessures. Un fusil M-16 a été retrouvé sur l’un des hommes armés impliqués dans l’affrontement.

