Des essaims de drones utilisés pendant le conflit à Gaza

11 2021 à 13h25



Les essaims constitués de dizaines ou de centaines de drones guidés par des systèmes relevant de l’intelligence artificielle sont dorénavant largement considérés comme l’une des armes les plus inquiétantes qui font leur entrée sur les champs de bataille contemporains.



A noter également qu’ils pourraient être potentiellement bien moins coûteux et donc bien plus accessibles à des acteurs non-étatiques que ne le sont d’autres munitions avancées.



Le monde a eu un avant-goût de cette technologie militaire – un avant-goût limité – au mois de mai, pendant le conflit d’onze jours qui a opposé Israël et les groupes terroristes de Gaza, quand l’armée israélienne a utilisé des flottes de drones qui ont été lancées dans le ciel de Gaza pour repérer les lance-roquettes du Hamas et les attaquer au cours de ce qui a apparemment été le premier usage significatif et public de cet armêment.

