Le sultan turc appelle le président Herzog: “Il y a un fort potentiel de coopération avec Israël”

12 2021 à 22h32 | Erdogan a félicité le nouveau président de l’Etat d’Israël pour son investiture



Le président de l’État d’Israël Isaac Herzog s’est entretenu lundi soir avec Erdogan, selon un communiqué du porte-parole du président Herzog.



Au cours de la conversation, le président Erdogan a félicité le nouveau président de l’Etat d’Israël pour son investiture.



Les deux hommes ont affirmé que les relations israélo-turques sont d’une grande importance pour la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient et qu’il existe un potentiel élevé de coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, notamment ceux de l’énergie, du tourisme et de la technologie.

Lire l’article complet sur https://www.i24news.tv