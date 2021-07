Etats-Unis : le “travail forcé des Ouïghours au Xinjiang, c’est fini”, le Sénat vote l’arrêt des importations

15 Juillet 2021 à 17h26 | Afin de condamner le “travail forcé” de la minorité musulmane ouïghoure au Xinjiang (Chine), le Sénat américain a approuvé à l’unanimité un texte de loi interdisant les importations de produits fabriqués dans cette région.



Alors que les Etats-Unis ont déclaré la guerre au travail forcé des Ouïghours en Chine, le Sénat américain a banni tous les produits fabriqués au Xinjiang. “Le message adressé à Pékin et à toute société internationale qui profite du travail forcé au Xinjiang est clair : c’est fini”, a réagi le sénateur républicain Marco Rubio, co-auteur du texte avec le démocrate Jeff Merkley. Il a dénoncé les “crimes contre l’humanité” commis selon lui par le Parti communiste chinois qui, selon des recherches américaines, a arbitrairement interné plus d’un million de Ouïghours dans des “camps” du Xinjiang.



“Les Ouïghours et d’autres minorités musulmanes au Xinjiang sont victimes de travail forcé, torturés, emprisonnés, stérilisés de force et forcés d’abandonner leurs pratiques religieuses et culturelles par le gouvernement chinois”, a déclaré Jeff Merkley. Le texte demande notamment un guide sur “le traçage de la chaîne d’approvisionnement” pour les importateurs et que les douanes américaines proposent un plan pour empêcher les importations et identifier usines, entreprises et individus impliqués dans le travail forcé. Le texte doit être approuvé par la Chambre des représentants, puis ratifié par le président Joe Biden pour entrer en vigueur.

