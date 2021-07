Les Turcs qui ont profané l’église arménienne de Kadikoy à Istanbul ont été libérés

13 2021 | Le 11 juillet, 3 citoyens turcs se sont rendus à l’église arménienne du quartier Kadikoy d’Istanbul où ils ont dansé autour de la croix sur le mur d’entrée de l’église Sourp Takavor (Saint Roi) en jouant de la musique forte. Ces citoyens turcs qui avaient été arrêtés -pour la forme- ont été aussitôt libérés par les autorités turques !



La vidéo de l’incident est apparue sur Internet et a été sévèrement critiquée et réprimandée par les Arméniens de Turquie et les représentants d’autres communautés chrétiennes. Sur fond de ces critiques et réactions, le bureau du gouverneur d’Istanbul a annoncé que le bureau du procureur général avait ouvert une enquête sur l’incident et que les trois citoyens qui avaient fait preuve de mépris pour l’Église arménienne avaient été arrêtés.

