Un journaliste d’opposition turc demande à gouvernement allemand d’intervenir après une agression

14 2021 à 14h30 | “Nous demandons au gouvernement allemand de faire tout ce qui est nécessaire pour retrouver non seulement les assaillants mais aussi les instigateurs”, a assuré ce journaliste de renom réfugié en Allemagne depuis 2016, lors d’une conférence de presse à Berlin organisée par Reporters sans frontières (RSF).



“Nous savons tous que cet initiateur se trouve à Ankara et fait tout ce qu’il peut pour faire taire les voix des opposants vivant en Allemagne”, a-t-il ajouté.



Le journaliste et opposant déclaré au président M.Erdogan, Erk Acarer, a été agressé dans la cour de son immeuble berlinois mercredi dernier.



Blessé à la tête, cet exilé de 48 ans a imputé cette attaque à des affidés du parti du chef de l’Etat turc, l’AKP, et assuré que l’un des trois assaillants avait crié en turc : “tu n’écriras pas”. Il a répété ses accusations mercredi, affirmant que l’agression avait été commanditée par Ankara.

