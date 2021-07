15 ans après, Tsahal se prépare à une guerre dévastatrice contre le Hezbollah

15 Juillet 2021 à 14h27 | L’armée ne pense pas que le conflit est imminent mais affirme que la milice terroriste soutenue par l’Iran dispose d’un arsenal d’environ 140 000 missiles



Dans une future guerre avec le Hezbollah, plus de roquettes et de missiles seraient tirés sur Israël depuis le Liban en l’espace de moins de deux jours que pendant tout le conflit de 11 jours entre Israël et les groupes terroristes palestiniens de Gaza en mai, selon de nouvelles évaluations militaires israéliennes.



Toutefois, l’armée israélienne ne prévoit pas qu’un tel conflit éclate dans l’immédiat, estimant que les crises internes qui secouent actuellement au Liban rendent les perspectives de guerre moins probables. Le bouleversement interne au Liban est toutefois une source d’inquiétude pour les militaires, car il ajoute encore plus de chaos et d’incertitude à une situation déjà tendue de l’autre côté de la frontière.



Bien qu’il soit depuis longtemps le théâtre de négligences gouvernementales et de divisions sectaires, le Liban a été confronté ces derniers mois à un effondrement presque total de son système financier, à une impasse politique totale, à une pénurie massive de carburant et à une mauvaise réponse à la pandémie de coronavirus, ainsi qu’à l’explosion massive d’août dernier dans le port de Beyrouth, qui a fait des centaines de morts et provoqué des destructions massives dans la ville.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com