Israël arrête des dizaines de terroristes du Hamas en Judée et Samarie

à 23h44 | Tsahal, le Shin Bet et la police des frontières ont arrêté environ 30 terroristes d’une cellule étudiante du Hamas à l’université de Bir Zeit lors de leur visite au village de Turmus Aya dans la région de Ramallah en Judée et Samarie.



Les membres de la cellule ont visité la maison démolie du Palestinien accusé d’avoir tué Yehuda Guetta en mai et ont été arrêtés après être allés inspecter les postes de contrôle des FDI érigés à l’entrée du village.

