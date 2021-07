Le Premier ministre Naftali Bennett : Le Liban s’effondre ; tout ce que l’Iran touche est détruit

à 23h00 | Le Premier ministre Naftali Bennett accuse l’Iran d’être responsable de la crise économique au Liban, où son mandataire le Hezbollah joue un rôle au sein du gouvernement.



“L’Etat libanais s’effondre. Comme tous les pays dans lesquels l’Iran s’empare et se retranche, tout ce qu’il touche est détruit”, a-t-il déclaré.



“Le Hezbollah dirigé par l’Iran met en danger les citoyens libanais et leur avenir. Nous et eux avons un ennemi commun – le Hezbollah et l’Iran”, a-t-il déclaré.

