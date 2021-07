Facebook panique : 75% des utilisateurs d’iPhone ont adopté l’anti-pistage d’iOS 14.5

15 Juillet 2021 | Alors que 75% des utilisateurs d’iPhone ont adopté le système anti-pistage publicitaire d’iOS 14.5, Facebook panique totalement. Face au manque de données collectées auprès des utilisateurs, le réseau social ne serait plus capable de fournir certaines mesures clés à ses annonceurs.



Comme vous le savez peut-être, l’une des principales nouveautés d’iOS 14.5 est l’intégration d’un système anti-pistage publicitaire. Baptisé App Tracking Transparency, ce protocole force désormais les applications à demander la permission aux utilisateurs avant de collecter des données personnelles.



Bien entendu, cette nouvelle fonctionnalité agace fortement les réseaux sociaux, et plus particulièrement Facebook, dont la grande majorité des revenus provient justement de la collecte et de l’exploitation des données personnelles à des fins publicitaires. Après l’annonce d’Apple, Facebook avait même menacé les utilisateurs d’iPhone que le réseau social allait devenir payant, s’ils continuaient à bloquer le tracking publicitaire.



En place maintenant depuis la fin mai 2021, l’App Tracking Transparency est déjà utilisé par plus de 75% des propriétaires d’iPhone selon le cabinet d’analyse Branch. Et bien évidemment, l’adoption massive de ce nouveau protocole met Facebook dans un état de panique totale. Privé de ces précieuses données personnelles, le réseau social n’est apparemment plus en mesure de fournir certaines données clés à ses annonceurs.

