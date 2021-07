Biden et Merkel font front commun contre la Russie et la Chine

16 Juillet 2021 à 01h15 | Le président américain Joe Biden et la chancelière allemande Angela Merkel se sont engagés jeudi à faire front commun contre la Russie et la Chine.



Joe Biden a fait part à Angela Merkel de ses inquiétudes concernant le projet d’oléoduc Nord Stream 2 en cours de construction entre la Russie et l’Allemagne.



Les deux dirigeants ont ensuite déclaré être unis dans leur conviction que la Russie ne devait pas utiliser l’énergie comme une arme.



“Nous sommes unis et nous continuerons de l’être pour défendre nos alliés du flanc est de l’Otan contre l’agression russe”, a dit Joe Biden lors d’une conférence de presse commune.

