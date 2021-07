Pékin fustige le refus américain de délivrer des visas à 500 étudiants chinois

16 Juillet 2021 à 17h09 | Après le refus de l’administration Biden de délivrer des visas à cinq cents étudiants chinois, Pékin dénonce “les restrictions et la répression déraisonnables” envers ces étudiants et demande à Washington de “corriger ses erreurs”.



Au moins 500 étudiants chinois se sont vu refuser leur demande de visa par les États-Unis “de manière injustifiée”, ont dénoncé sur leur site la Commission centrale d’inspection de la discipline du Parti communiste chinois et la Commission de surveillance de l’État.



Il s’agit d’étudiants qui ont postulé pour leurs études en doctorat ou maîtrise aux États-Unis, les spécialités concernées ne se limitant pas aux sciences et à l’ingénierie, mais se rapportant également à la littérature et au commerce, ont indiqué les autorisées chinoises. Ces dernières y voient une sorte de blocus technologique envers la Chine et déplorent que “l’endiguement et la répression américaine du secteur high-tech chinois” s’étendent “à l’éducation”. Pékin annonce même que ces étudiants sont prêts à poursuivre l’administration américaine.

