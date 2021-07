Enquête sur l’origine du Covid-19 : l’OMS demande le contrôle de laboratoires en Chine

16 Juillet 2021 à 21h40 | Après une première mission d’experts envoyée en Chine en janvier dernier, l’Organisation mondiale de la santé n’a pas encore fait la lumière sur les origines de la pandémie de Covid-19, qui a déjà fait plus de 4 millions de morts à travers le monde. L’OMS a préconisé vendredi une enquête plus poussée et demandé le “contrôle des laboratoires” chinois, actifs dans les zones où les premiers cas de Covid-19 ont été identifiés.



L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé, vendredi 16 juillet, entre autres mesures, le “contrôle des laboratoires” actifs dans la région où les premiers cas de Covid-19 ont été identifiés en Chine, dans le cadre de la suite de son enquête sur l’origine de la pandémie. L’envoi par l’OMS d’une mission d’experts à Wuhan, en janvier dernier, n’avait pas permis de faire toute la lumière sur le coronavirus, qui a déjà fait plus de 4 millions de morts à travers le monde.



L’organisation internationale, basée à Genève, fait face depuis des mois à une pression croissante pour mener une nouvelle enquête approfondie.

