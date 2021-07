Israël va interdire les voyages en Espagne ; isolement de 24h pour les arrivants

16 2021 à 15h46 | Le 23 juillet, l’Espagne et le Kirghizistan vont intégrer la liste “rouge” et les voyageurs de Turquie et de GB devront se mettre à l’isolement complet



Dès vendredi, tous les voyageurs – y compris les personnes vaccinées ou ayant déjà contracté le COVID-19 – devront se placer à l’isolement pendant 24 heures lors de leur arrivée au sein de l’État juif ou pour une période plus courte s’ils peuvent présenter un résultat négatif de test de dépistage.



Les voyageurs revenant de 15 pays considérés comme étant de forts foyers d’infection devront se mettre en quarantaine pendant sept jours entiers avec un résultat de test négatif, a fait savoir le ministère de la Santé. La période toute entière de quarantaine a été récemment raccourcie. Elle était auparavant de dix à quatorze jours.



Les pays qui, selon le ministère, ont des taux d’infection élevés sont les Émirats arabes unis, les Seychelles, l’Équateur, la Bolivie, le Guatemala, le Honduras, le Zimbabwe, la Zambie, la Namibie, le Paraguay, le Chili, la Colombie, le Costa Rica et la Tunisie.

