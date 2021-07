Proxylogon : La Chine accusée publiquement de profiter des cyberattaques

19 2021 | Sécurité : Le gouvernement britannique affirme que le pays est responsable de la campagne de cyberattaques ayant exploité les failles dans les serveurs Microsoft Exchange. L’OTAN, l’Europe et les Etats-Unis se joignent aux accusations.



Le Royaume-Uni, l’OTAN, les Etats-Unis et l’Union européenne se sont alliés pour dénoncer les cyberattaques menées par la Chine. Aux côtés du Royaume-Uni, la Maison blanche a publié une déclaration commune critiquant le comportement présumé de la Chine. Le gouvernement britannique accuse notamment la Chine d’être à l’origine de la campagne de piratage ayant visé les serveurs Exchange au début de l’année 2021.



« Dans certains cas, nous savons que des opérateurs affiliés au gouvernement chinois ont mené des opérations de ransomware contre des entreprises privées, avec des demandes de rançon de plusieurs millions de dollars », affirme le gouvernement américain. « La réticence de la Chine à s’attaquer à l’activité criminelle des pirates informatiques nuit aux gouvernements, aux entreprises et aux exploitants d’infrastructures critiques, affectés par des milliards de dollars de perte de propriété intellectuelle, d’informations exclusives, de paiements de rançon et d’efforts de protections. »



Le ministère américain de la Justice a également inculpé quatre ressortissants chinois soupçonnés d’être membres du ministère chinois de la Sécurité d’Etat (MSS), ainsi que du groupe APT40. Ils sont accusés d’avoir « piraté les systèmes informatiques de dizaines d’entreprises, d’universités et d’entités gouvernementales victimes aux Etats-Unis et à l’étranger entre 2011 et 2018 ».



La justice américaine affirme que le MSS a été impliqué dans des cyberattaques contre des victimes aux Etats-Unis, en Autriche, au Cambodge, au Canada, en Allemagne, en Indonésie, en Malaisie, en Norvège, en Arabie saoudite, en Afrique du Sud, en Suisse et au Royaume-Uni.

