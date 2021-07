COVID – Haaretz accusé de calomnier les Haredim dans UNE caricature

19 Juillet 2021 à 18h43 | La caricature controversée de lundi, dessinée par Amos Biderman, montrait la place bondée du Mur occidental et deux policiers discutant de la menace de propagation de la communauté COVID-19.



Le journal de gauche Haaretz a une nouvelle fois été accusé de reportages offensants sur LE SHaredim après qu’un de ses caricaturistes les ait pointés du doigt sur le coronavirus.



La caricature controversée de lundi, dessinée par Amos Biderman, montrait la place bondée du Mur occidental pendant Tisha Be Av et deux policiers discutant de la menace de propagation de la communauté COVID-19. “Est-ce normal de les avoir à proximité les uns des autres ?”, demande un officier, auquel le second répond : “Ils ont un laissez-passer spécial pour Tisha Be’Av.”

