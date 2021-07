Tir de deux roquettes depuis le Liban vers Israël, Tsahal riposte

20 2021 à 07h50 | L’une des roquettes a été interceptée, le 2e projectile s’est écrasé dans une zone non habitée



Deux roquettes ont été tirées depuis le Liban sur le nord d’Israël tôt mardi matin, déclenchant des sirènes d’alerte dans la région de la Galilée occidentale, a déclaré Tsahal.



Tsahal a riposté par des tirs d’artillerie contre les positions de lancement des roquettes au Liban.



“Les forces d’artillerie de Tsahal ont frappé le territoire libanais en réponse au tir de roquettes depuis le Liban sur le territoire israélien tôt ce matin”, a indiqué Tsahal dans un communiqué.



L’une des roquettes a été interceptée par le système de défense aérienne israélien Dôme de fer, le deuxième projectile s’est écrasé dans une zone non habitée près de la côte, a-t-elle encore précisé.



Aucun blessé n’a été signalé, ni aucun dégât, et l’armée n’a pour l’heure émis aucune instruction spéciale aux résidents de la région.

