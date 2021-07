Israël ouvre une enquête parlementaire sur le logiciel Pegasus

22 2021 à 18h42 | Le Parlement israélien a mis en place une commission pour enquêter sur le logiciel espion Pegasus, potentiellement utilisé par certains États pour espionner des personnalités.



Pegasus a-t-il été utilisé à “mauvais escient” par certains États pour espionner des personnalités? Pour tenter de répondre à cette question, le Parlement israélien a mis en place une commission pour enquêter sur l’utilisation du logiciel d’espionnage, a indiqué ce jeudi un député israélien.



“La Défense a désigné une commission composée d’un certain nombre de groupes”, a déclaré à la radio militaire Ram Ben-Barak, à la tête de la commission des Affaires étrangères et de la Défense du Parlement israélien (Knesset). “À l’issue de l’enquête, (…) nous évaluerons si nous devons apporter des corrections”, a ajouté le député centriste et ancien directeur adjoint du Mossad, les services de renseignements extérieurs israéliens.

Lire l’article complet sur https://www.lecho.be