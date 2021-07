La Chine est « choquée » par le projet de l’OMS d’enquêter sur les origines du Covid-19

24 2021 | Le gouvernement chinois a rejeté jeudi le plan de l’Organisation mondiale de la santé pour la deuxième phase de l’enquête sur les origines du Covid-19 – qui examinera également la possibilité que le virus se soit échappé d’un laboratoire de Wuhan, en Chine. Cela indique une politisation accrue de l’enquête qui a été précédemment entravée par la réticence de Pékin à partager des données importantes.



faits marquants



– Zeng Yixin, vice-ministre de la Commission nationale de la santé (CNS) de Chine, a déclaré aux journalistes qu’il était « choqué » par le plan d’enquête sur l’hypothèse de la fuite du laboratoire et a déclaré « qu’il nous est impossible d’accepter un tel plan de recherche de l’origine ».



– Selon l’Associated Press, Zeng Yixin a qualifié cette théorie de rumeur « qui va à l’encontre du bon sens et de la science ».



– En réponse à la déclaration antérieure de l’OMS selon laquelle l’enquête était entravée par le manque de données brutes de la part des autorités chinoises, M. Zeng a réitéré la position de Pékin selon laquelle certaines données ne pouvaient être entièrement partagées pour des raisons de confidentialité.



– Il a insisté sur le fait que les laboratoires de l’Institut de virologie de Wuhan ne contiennent aucun virus pouvant infecter directement l’homme et a fait remarquer qu’une équipe d’experts dirigée par l’OMS avait visité le laboratoire au début de l’année et avait conclu qu’une fuite était hautement improbable.



– Le vice-ministre a également rejeté les informations des médias selon lesquelles des membres du personnel et des étudiants diplômés de l’institut seraient tombés malades à cause du virus et l’auraient ensuite transmis à d’autres personnes.



– La réaction bruyante de Pékin intervient une semaine après que le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé à une meilleure coopération de la part de la Chine et a noté qu’il y avait eu une « poussée prématurée » pour écarter la théorie de la fuite du laboratoire.

Lire l’article complet sur https://www.forbes.fr