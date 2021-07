La Turquie rejette les critiques de l’ONU

24 2021 | La Turquie a rejeté vendredi la condamnation par le Conseil de sécurité des Nations unies de son soutien à une partition de Chypre et de ses projets de réouverture d’une ville côtière vidée de ses habitants d’origine, des Chypriotes grecs.



« Nous rejetons la déclaration du Conseil de sécurité de l’ONU » concernant le projet de réouverture sous contrôle chypriote turc de la station balnéaire de Varosha « ainsi que les déclarations de divers pays qui sont fondées sur des demandes injustifiées et incompatibles avec les réalités sur l’île », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.



Il a ajouté que des dizaines d’années d’efforts n’avaient pas permis de parvenir à un statut fédéral de l’île de Chypre en raison de « l’attitude intransigeante de l’administration chypriote-grecque ».



Cette île de Méditerranée est divisée depuis 1974 entre la République de Chypre – membre de l’Union européenne – qui exerce son autorité dans le sud, et la République turque de Chypre-Nord (RTCN) autoproclamée en 1983 et uniquement reconnue par la Turquie.

