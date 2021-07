La Turquie rejette les critiques de l’Unesco sur Sainte-Sophie

24 2021 | La Turquie a rejeté samedi les préoccupations formulées par le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco concernant la transformation de la basilique Sainte-Sophie d’Istanbul en mosquée, estimant que ses décisions concernant les sites historiques d’Istanbul étaient inspirées par “la partialité et des motivations politiques”.



Vendredi, le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco a demandé à la Turquie de présenter d’ici 2022 un rapport sur l’état de conservation de la basilique Sainte-Sophie et exprimé sa “profonde préoccupation” sur les conséquences de la transformation en mosquée de ce célèbre édifice de l’époque byzantine.



Le Comité a dit “regretter profondément l’absence de dialogue et d’information” sur la décision de la Turquie de changer le statut des musées de Saint-Sophie et de Saint-Sauveur-in-Chora, autre chef-d’oeuvre de l’architecture byzantine.



Le ministère turc des Affaires étrangères a dit “rejeter les articles concernés des décisions du Comité du patrimoine mondial de l’Unesco compris comme étant inspirés par des préjugés, la partialité et des motivations politiques”.

