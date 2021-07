La Turquie rejette les critiques de l’Onu concernant Chypre

24 Juillet 2021 à 11h37 | La Turquie a rejeté vendredi la condamnation par le Conseil de sécurité des Nations unies de son soutien à une partition de Chypre et de ses projets de réouverture d’une ville côtière vidée de ses habitants d’origine, des Chypriotes grecs.



«Nous rejetons la déclaration du Conseil de sécurité de l’Onu» concernant le projet de réouverture sous contrôle chypriote turc de la station balnéaire de Varosha «ainsi que les déclarations de divers pays qui sont fondées sur des demandes injustifiées et incompatibles avec les réalités sur l’île», a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.



Il a ajouté que des dizaines d’années d’efforts n’avaient pas permis de parvenir à un statut fédéral de l’île de Chypre en raison de «l’attitude intransigeante de l’administration chypriote-grecque».



Cette île de Méditerranée est divisée depuis 1974 entre la République de Chypre – membre de l’Union européenne – qui exerce son autorité dans le sud, et la République turque de Chypre-Nord (RTCN) autoproclamée en 1983 et uniquement reconnue par la Turquie.

