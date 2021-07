La Russie envisage de prêter main forte à la Syrie contre des frappes attribuées à Israël

24 2021 à 14h44 | Moscou compte fournir à Damas des systèmes anti-missiles avancés et des compétences plus pointues (média)



La Russie envisagerait d’adopter une nouvelle politique face aux frappes en Syrie attribuées à Israël, a rapporté samedi le quotidien basé à Londres Asharq al-Awsat.



Selon une source russe anonyme citée par le journal, Moscou estimerait avoir la liberté d’agir de manière plus agressive pour contrecarrer les raids, après des entretiens avec Washington qui aurait semblé aux yeux des Russes “ne pas soutenir” ces frappes.



En conséquence, la Russie compte désormais fournir aux forces syriennes des systèmes anti-missiles avancés et des compétences plus pointues, leur permettant de stopper les raids attribués à l’Etat hébreu, a déclaré le journal.



La source a jugé que les effets étaient déjà visibles, les défenses aériennes syriennes ayant intercepté cette semaines plusieurs missiles tirés en direction du territoire syrien.



Ce rapport n’a été confirmé par aucune autre source.

