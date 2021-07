Ben & Jerry’s, la glace “engagée” qui divise l’Amérique (et une partie du monde)

24 Juillet 2021 à 16h29 | Fondée à la fin des années 1970 par deux hippies, la marque devenue mondiale est de tous les combats pour les minorités. Une posture progressiste qui lui vaut autant d’éloges que de critiques et qui a récemment mis sa maison-mère Unilever dans l’embarras.



C’est à une cinquantaine de kilomètres de Montpelier que la marque Ben & Jerry’s a vu le jour. Montpelier, avec un seul “l”, est la capitale du Vermont, petit Etat du nord des Etats-Unis, qui délimite la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, à quelques encablures de Montréal.



Le Vermont a quelques personnalités mondialement connues dans ses rangs: le fondateur du mouvement mormon Joseph Smith, l’idole des jeunes progressistes américains Bernie Sanders et forcément les deux marchands de glace les plus célèbres du pays, Ben et Jerry.



Les deux hommes, désormais septuagénaires, ont transformé une petite entreprise artisanale fondée en 1978 en machine de guerre industrielle, avant de revendre leur bébé au géant de l’agro-alimentaire Unilever en 2000.



Depuis, le duo garde un œil tutélaire sur l’entreprise sans aucun pouvoir de décision. Ils ont néanmoins arraché une condition de vente à Unilever: le maintien d’un conseil d’administration indépendant, pleinement engagé dans les causes progressistes. Mais le capitalisme ne fait pas toujours bon ménage avec les causes sociale

