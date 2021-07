Itamar Ben Gvir expulsé de l’enceinte du Parlement pour avoir qualifié le député Ahmed Tibi de “terroriste”

27 Juillet 2021 à 08h39 | “Votre place est au Parlement syrien! Vous êtes un terroriste et vous ne me ferez pas taire!”



Le député Itamar Ben Gvir du parti Sionisme religieux a été expulsé lundi soir de l’enceinte du Parlement après avoir qualifié Ahmed Tibi de la Liste arabe unifiée qui présidait la session, de “terroriste”.



M. Ben Gvir, monté à la tribune dans le cadre d’un débat sur les restrictions liées au coronavirus, a entamé son allocution sans saluer le vice-président.



“Député Ben Gvir, il est de coutume de dire ‘Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés’, j’aimerais que vous vous en teniez aux règles”, a demandé M. Tibi, qui remplaçait le président de la Knesset, Mickey Levy.

Lire l’article complet sur https://www.i24news.tv