Israël remporte 6 médailles, dont 3 d’or, aux Olympiades de mathématiques

L’équipe nationale se classe à la septième place du tournoi international organisé à Saint-Pétersbourg, en Russie – sa plus belle démonstration de force



Aujourd’hui, 10:16



Les lycéens israéliens ont gagné six médailles – dont trois d’or, un record – lors des Olympiades internationales de mathématiques qui viennent d’avoir lieu à Saint-Pétersbourg, en Russie.



L’équipe nationale a fini septième – sa plus belle démonstration de force dans cette compétition.



Les médaillés d’or sont Yahel Manor de Haifa, Yair Shoham de Ness Ziona et Almog Wald de Petah Tikva. Omri Zemer de Reut et Shahar Friedman de Rehovot ont remporté une médaille d’argent et Dror Frid, originaire de Tel Aviv, ramène avec lui une médaille de bronze.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com