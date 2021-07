Tsahal arrête un homme qui a tenté de traverser la frontière depuis le Liban

26 Juillet 2021 à 16h50 | Le suspect, non armé, a voulu traverser par la mer et a été repéré en train de nager par des guetteurs, avant d’être intercepté par la marine et emmené pour interrogatoire



L’armée a intercepté un homme qui a tenté de passer du Liban à Israël à la nage par la mer pendant la nuit, a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué lundi.



Des guetteurs de Tsahal ont repéré le suspect et des navires de guerre ont été dépêchés.



Les troupes ont arrêté le suspect près du point où il a traversé la frontière maritime, a déclaré Tsahal dans un communiqué lundi. Israël et le Liban n’ont pas de relations diplomatiques et sont techniquement en état de guerre, avec une frontière maritime contestée.

